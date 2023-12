Vertrag für BVB-Juwel: Der Stand bei Brunner

Lars Ricken hat sich zu den Gesprächen über einen Profivertrag für Borussia Dortmunds Toptalent Paris Brunner geäußert. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ sagt der Nachwuchschef: „Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen.“

Ricken weiter: „Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird.“ Brunner wurde kürzlich mit der U17 des DFB Weltmeister und zum besten Spieler des Turniers gekrönt. Entsprechend gibt es Interesse von vielen Topklubs. Aktuell ist er bis 2025 gebunden. An seinem 18. Geburtstag im Februar könnte sich der Stürmer dann langfristig an den BVB binden, so die ‚Ruhr Nachrichten‘.

Suspendierung vor der WM

Danach sah es vor der WM in Indonesien noch gar nicht aus. Dortmund hatte Brunner suspendiert – der Hintergrund ist bis heute unbekannt. Ricken erinnert sich: „Es gab einen Vorfall, dann hat Paris drei Partien nicht gespielt. Wir haben es aber mit vielen Gesprächen mit ihm und den Eltern gut aufgearbeitet. Damit war und ist das für uns erledigt.“ Kurz vor der WM begnadigte der BVB das Supertalent und will es nun dringend langfristig behalten.