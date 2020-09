UEFA-Fußballer des Jahres: Lewy & Neuer in Endauswahl

Die UEFA hat die Top drei ihrer Wahl zum Fußballer des Jahres 2020 bekanntgegeben. Die Entscheidung über den Titelträger dieses Kalenderjahres machen die Bayern-Profis Robert Lewandowski und Manuel Neuer sowie Kevin de Bruyne von Manchester City unter sich aus.

Es folgen der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi (FC Barcelona) sowie der Brasilianer Neymar (Paris St. Germain) auf einem geteilten vierten Platz. Thomas Müller wird Sechster vor Kylian Mbappé, der Neu-Liverpooler Thiago Achter und Joshua Kimmich Neunter. Cristiano Ronaldo komplettiert die Top Ten.

