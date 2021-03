Milan: Hernández kann sich längeren Verbleib vorstellen

Linksverteidiger Theo Hernández vom AC Mailand fühlt sich in Italien sehr wohl und kann sich eine langfristige Zukunft bei den Rossoneri vorstellen. Im Interview mit der ‚as‘ erklärt der 23-Jährige: „Ich bin sehr glücklich hier. Vom ersten Moment an wurde ich sowohl von der Mannschaft als auch von den Fans und dem gesamten Verein sehr gut aufgenommen. Und wenn das so ist, wenn man in einem Team ist, das so gut ist, will man einfach nicht weg. Ich möchte noch viel länger hier sein.“

Hernández spielt seit 2019 im Giuseppe-Meazza-Stadion. Beim Tabellenzweiten der Serie A zählt der Linksfuß zu den Stammkräften. Wettbewerbsübergreifend stehen für ihn in dieser Saison 36 Einsätze zu Buche. Sein Vertrag in der italienischen Modestadt läuft noch bis 2024.