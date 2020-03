Malen im Arsenal-Visier?

Der FC Arsenal erwägt, einen alten Bekannten zurück nach London zu holen. Laut ‚Le 10 Sport‘ beschäftigen sich die Gunners mit der Personalie Donyell Malen. Der 21-jährige Stürmer hatte bereits zwischen 2015 und 2017 in der Jugendabteilung von Arsenal gespielt, ehe es ihn zur PSV Eindhoven zog. Dort gelang ihm in der laufenden Saison mit elf Toren und fünf Vorlagen in 14 Ligaspielen der endgültige Durchbruch.

56 Millionen Euro könnte Malen laut dem Bericht einbringen. Ob Arsenal diese aber tatsächlich bereits im Sommer investieren will, ist fraglich. Zwar droht der Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang (30), dessen Vertrag 2021 ausläuft, doch Malen fällt seit Seit Ende Dezember mit einer Knieverletzung aus und droht für den Rest der Saison zu fehlen.