Neuer Innenverteidiger: VfB blickt in die Serie A

Über den Umweg der Relegation hat sich der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison den Verbleib in der Bundesliga gesichert. Der VfB konnte sich deutlich mit 3:0 und 3:1 gegen den Hamburger SV durchsetzen. Damit in der kommenden Saison der Klassenerhalt frühzeitig eingetütet wird, suchen die Stuttgarter nach Kader-Verstärkungen. Allem Anschein nach ist man dabei auf einen deutschen Innenverteidiger aus der Serie A aufmerksam geworden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚tuttomercatoweb.com‘ haben die Schwaben ein Auge auf Koray Günter (28) geworfen. Dem noch bis 2025 bei Hellas Verona unter Vertrag stehenden Abwehrspieler biete man einen Zweijahresvertrag an. Verona sei grundsätzlich dazu bereit, den beim BVB ausgebildeten ehemaligen U20-Nationalspieler für mindestens eine Million Euro ziehen zu lassen. Zudem schloss der Rechtsfuß zuletzt einen Wechsel in die Bundesliga nicht aus.

Lese-Tipp

Fast fix: Nübel findet neuen Klub

Beim VfB könnte der erfahrene Günter den Platz von Waldemar Anton einnehmen. Der 27-Jährige, der vor drei Jahren für vier Millionen Euro von Hannover 96 an Bord geholt wurde, wird mit dem FC Villarreal sowie Fenerbahce und Galatasaray in Verbindung gebracht.