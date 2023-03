Arabi verlässt die Arminia

Bei Arminia Bielefeld ist die Ära Samir Arabi beendet. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, hat der langjährige Geschäftsführer Sport nach fast zwölf Jahren seinen Posten zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat nahm Arabis Gesuch an und beendete die Zusammenarbeit.

„Ich habe immer leidenschaftlich gerne für die Arminia gearbeitet und in der Zeit zahlreiche besondere Momente erlebt“, blickt Arabi zurück, „in der aktuell kritischen sportlichen Situation möchte ich mit meinem Rückzug einen persönlichen Beitrag dafür leisten, damit an zentraler Stelle im Verein ein neuer Impuls gesetzt werden kann.“ Die Ostwestfalen belegt derzeit nur Platz 16 in der zweiten Liga und sind stark abstiegsgefährdet.

