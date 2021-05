Barça: Wechselt Puig in die Serie A?

Die Zukunft von Mittelfeldspieler Riqui Puig (21) vom FC Barcelona könnte womöglich in Italien liegen. Wie das Portal ‚Calicomercato.it‘ berichtet, bekunden die beiden Serie A-Vertreter Juventus Turin und Inter Mailand Interesse an einem Transfer in der kommenden Transferperiode. Bei Barça steht der talentierte Rechtsfuß noch bis 2023 unter Vertrag.

Im Sommer des vergangenen Jahres rückte das Eigengewächs in die Profimannschaft der Katalanen auf. Unter Trainer Ronald Koeman hat der spanische U-21 Nationalspieler derzeit einen schweren Stand. Zuletzt stand der 1,69-Mann im Februar beim Liga-Sieg gegen Deportivo Alavés (5:1) in der Startelf. Bislang stehen wettbewerbsübergreifend 21 Einsätze auf der Habenseite.