Bales Entscheidung im Sommer: Karriereende oder zweite Liga?

Gareth Bale von Real Madrid plant offenbar die nächsten Schritte. Der 32-Jährige befindet sich im Herbst seiner Karriere und nach Informationen von ‚Sky Sports‘ könnte diese im Sommer schon zu Ende gehen. Angeblich spielt der Flügelspieler mit dem Gedanken, die Schuhe an den Nagel zu hängen, sollte sich Wales nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren.

Die walisische Nationalmannschaft trifft in den Playoffs zunächst auf Österreich. In einem möglichen Finale würde der Sieger aus der Begegnung zwischen Schottland und der Ukraine warten. Gelingt die Qualifikation für das Turnier in Katar, soll Bale einen Plan B in der Tasche haben. Ein Wechsel zu Cardiff City oder Swansea City wäre dem Bericht zufolge eine Option für den momentanen Großverdiener.

Im Sommer läuft Bales hochdotierter Vertrag bei den Königlichen aus. Dann darf der Linksfuß frei entscheiden, wo er einen neuen Kontrakt unterschreibt. Die beiden walisischen Klubs aus Englands zweiter Liga würden den Superstar höchstwahrscheinlich mit Kusshand in den Kader aufnehmen. Bei einem solchen Engagement sei ein kurzfristiges Arbeitspapier angedacht, um bis zum Winter für das Nationenturnier fit zu werden.