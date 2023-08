Nürnberg: Castrop liebäugelt mit Wechsel

Einen Abgang vom 1. FC Nürnberg schließt Jens Castrop (20) nicht vollständig aus. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der Mittelfeldspieler: „Ich fühle mich hier beim Club extrem wohl. Aber ich bin auch jemand, der nicht nur danach geht, wie wohl ich mich fühle. Ich gestalte meine Karriere danach, was das Beste und der nächste Schritt in meiner Entwicklung ist. Wenn sich etwas ergeben sollte, wo ich der Meinung bin, dass ich mich dort besser entwickeln kann, dann mache ich mir darüber Gedanken.“

Medienberichten zufolge zeigt der SK Sturm Graz Interesse an einer Verpflichtung. In der vergangenen Saison konnte Castrop 29 Einsätze in der 2. Bundesliga verbuchen. Hierbei gelangen ihm vier Torbeteiligungen.