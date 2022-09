Real Madrid: Der Plan ohne Benzema

Wenn Real Madrid heute (14 Uhr) gegen RCD Mallorca die Tabellenführung in La Liga zurückerobern will, dann wird Karim Benzema dabei nicht helfen können. Und auch für die anstehende Champions League-Partie gegen RB Leipzig fällt der Franzose aus. Frühestens im Stadtderby gegen Atlético Madrid am kommenden Sonntag (21 Uhr) wird der Torjäger wieder mitmischen können. „Wir werden nichts erzwingen“, stellte Carlo Ancelotti auf der gestrigen Pressekonferenz klar.

Ein waschechter Ersatz findet sich nicht im Kader von Real. Trotzdem sieht sich Ancelotti durch den Benzema-Ausfall nicht gezwungen, grundsätzliche Änderungen vorzunehmen. „Das System bleibt gleich“, so der Coach. „Andere Spieler mit anderen Eigenschaften“ sollen in die Bresche springen.

Hazards Moment

Ancelotti denkt dabei insbesondere an Eden Hazard. Der Belgier ersetzte Benzema bereits bei Celtic Glasgow nach 30 Minuten. „Vielleicht wird Hazard nicht so viele Tore wie Benzema schießen, aber das verlange ich auch nicht von ihm. Wir haben Personal, um das zu meistern, wir haben auch noch Mariano“, nennt Ancelotti die Alternativen beim Namen. Zudem erhofft sich der 63-Jährige, dass Vinicius Junior und Rodrygo mehr Verantwortung übernehmen.

Es ist die große Gelegenheit für Hazard, sich von Beginn an zu präsentieren. Der Belgier will nach drei verkorksten Jahren in dieser Saison beweisen, dass er doch noch eine Verstärkung für Real sein kann. Gegen Celtic standen nach 60 Minuten ein Tor und eine Vorlage zu Buche. In diesem Rhythmus soll es heute weitergehen. Die Rückkehr von Benzema wird trotzdem sehnsüchtig erwartet.