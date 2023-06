Özkan verlässt den BVB

Can Özkan kehrt zu Arminia Bielefeld zurück. Wie der Zweitliga-Absteiger mitteilt, kommt der 23-jährige Rechtsverteidiger ablösefrei von Borussia Dortmund II.

Herzlich willkommen zurück, Can Özkan! 🖤🤍💙



In Bielefeld geboren, ausgebildet, das Profidebüt gegeben und jetzt wieder zurück im blauen Hemd: Can Özkan spielt ab sofort wieder für Arminia. Schön, dass du wieder da bist! 😍#immerdabei pic.twitter.com/ASmVyT6cp7