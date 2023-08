BVB sicher: Kobel verlängert und wird Spitzenverdiener

Bei der Frage nach dem aktuell besten Keeper der Bundesliga führt im Augenblick kein Weg an Gregor Kobel vorbei. Der Schweizer katapultierte sich in seinen zwei Jahren bei Borussia Dortmund für viele Beobachter an die Spitze des Torhüter-Rankings im deutschen Oberhaus. Gut für Schwarz-Gelb: Bei diesen beiden Spielzeiten wird es sehr wahrscheinlich nicht bleiben.

Denn nicht nur, dass ein Abschied in diesem Sommer nach einigen losen Gerüchten schon länger kein Thema mehr ist. Kobel und sein Arbeitgeber liegen in aussichtsreichen Verhandlungen. Aussichtsreich deshalb, weil die BVB-Bosse einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge ihren Leistungsträger zu einem der Spitzenverdiener im Kader machen wollen.

Achtstelliges Jahresgehalt winkt

Angesichts der gezeigten Leistungen ist es wenig verwunderlich, dass der 25-Jährige dies zu einer Bedingung für seine Unterschrift gemacht hat. Ganz nach oben auf der Payroll, an Topverdiener Niklas Süle (zwölf Millionen Euro Jahresgehalt) vorbei, geht es für Kobel wohl nicht. Ein zweistelliges Millionen-Salär können sich Hans-Joachim Watzke, Sebastian Kehl und Co. aber laut ‚WAZ‘ tatsächlich vorstellen.

Deshalb gehe man an der Strobelallee fest von einer Einigung aus. Großen Zeitdruck verspüren die Beteiligten bei einer Vertragslänge bis 2026 zwar nicht, aber auf dem Transfermarkt passieren mitunter verrückte Dinge. Deshalb wollen die Verantwortlichen noch in diesem Jahr einen Haken hinter Kobels Verlängerung machen.