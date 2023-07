ManCity: Ein Barça-Star für Mahrez?

Saudi-Arabiens Transferoffensive macht auch vor dem Kader von Manchester City nicht Halt. 20 Millionen Euro Ablöse bietet der Pro League-Klub Al Ahli für Offensivmann Riyad Mahrez, das erfuhr FT Anfang dieser Woche. Nach neuen Informationen dieser Redaktion ist ein Verkauf für den englischen Meister keinesfalls ausgeschlossen.

Mehr noch: Die Verantwortlichen der Skyblues haben mit dem Brasilianer Raphinha bereits einen hochwertigen Ersatz für Mahrez im Auge. Der 26-Jährige war vor einem Jahr für rund 60 Millionen Euro Ablöse von Leeds United zum FC Barcelona gewechselt, hat die in ihn gesetzten Erwartungen auch weitestgehend erfüllen können, gilt aber nicht als unverkäuflich.

Sollte Barça einen Betrag in Aussicht gestellt bekommen, der an den Einkaufspreis herankommt, könnten die Katalanen den Daumen heben. Zumal von Seiten der Blaugrana gleichzeitig reges Interesse an Citys Bernardo Silva (28) besteht. Zunächst einmal gilt es für City jedoch, den Mahrez-Deal auf den Weg zu bringen.