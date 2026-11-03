West Ham feuert Cheftrainer

Nuno Espírito Santo ist nicht länger Trainer von Premier League-Absteiger West Ham United. Wie der Klub offiziell mitteilt, ist die Zusammenarbeit mit dem 52-jährigen Portugiesen, der im September des vergangenen Jahres übernommen hatte, mit sofortiger Wirkung beendet.

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Update (10:32 Uhr): Mittlerweile scheint der Nachfolger festzustehen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, übernimmt Scott Parker den Job.

Nunos letztes Spiel an der Seitenlinie war die 1:3-Heimniederlage gegen West Bromwich Albion am vergangenen Samstag. Dadurch rutschten die Londoner auf den achten Tabellenplatz in der Championship ab. Insgesamt holte West Ham aus 13 Ligaspielen nur sechs Siege und liegt damit sechs Punkte hinter Spitzenreiter Middlesbrough. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.