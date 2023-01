Bale verkündet Karriereende

Gareth Bale beendet seine Karriere. Auf Social Media verkündet der Angreifer: „Nach gründlicher Überlegung verkünde ich den meinen sofortigen Rückzug vom Klub- und internationalen Fußball.“

Eigentlich stand Bale noch bis Sommer bei Los Angeles FC unter Vertrag. Per Klausel konnte der 33-Jährige seinen Kontrakt jedoch einseitig beenden. Davon hat er nun offenbar Gebrauch gemacht.

Fünffacher Champions League-Sieger

Seine Weltkarriere startete Bale einst bei Tottenham Hotspur. 2013 wechselte er dann für die damalige Rekordablöse von 101 Millionen Euro zu Real Madrid. Mit den Königlichen gewann der Modellathlet unter anderem fünfmal die Champions League.

Zudem spielte Bale 111 Mal für sein Heimatland Wales und erzielte 40 Tore. Bei der WM in Katar schied er mit seinem Team in der Vorrunde aus. 2016 hatte er Wales ins Halbfinale der Europameisterschaft in Frankreich geführt.