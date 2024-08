Leipzig gibt Moriba wieder ab

Ilaix Moriba wird von RB Leipzig einmal mehr verliehen. Für den 21-jährigen Mittelfeldspieler geht es erneut nach Spanien. Wie Celta Vigo mitteilt, wurde zudem eine Kaufoption in nicht genannter Höhe mit dem Bundesligisten vereinbart. Nichtsdestotrotz dürfte die Summe unter den von Leipzig im Sommer 2021 gezahlten 16 Millionen Euro liegen.

Für Moriba ist es bereits die vierte Leihe in Folge. In der vergangenen Saison lief der Youngster für den FC Getafe in 14 Pflichtspielen auf. Davor verbrachte der Nationalspieler von Guinea (23 Länderspiele) zwei Spielzeiten beim FC Valencia. Für die Fledermäuse bestritt der Rechtsfuß insgesamt 46 Pflichtspiele – für Leipzig sind es seit der Verpflichtung vor drei Jahren gerade einmal sechs.