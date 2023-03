„Nur ein kleiner Schritt“: Haller über seine Gesundheit

Sébastien Haller ist noch längst nicht auf dem Gipfel seiner Leistungsfähigkeit angekommen. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der ivorische Mittelstürmer von Borussia Dortmund: „Es geht mir immer besser. Ich bekomme viel Hilfe vom Team, von den Mitarbeitern, von allen. Es fühlt sich großartig an, sich jeden Tag besser zu fühlen. Aber das ist nur ein kleiner Schritt, um mein volles Potenzial zu erreichen.“

Im anstehenden Revierderby gegen Schalke 04 (Samstag, 18:30 Uhr) will Haller dennoch nicht auf der Bank sitzen: „Das geht nicht, das würde ich nicht akzeptieren“, stellt der 28-Jährige klar und fügt an: „Da willst du spielen, ein Tor schießen und gewinnen.“ Der 28-Jährige gab erst im Januar sein Debüt für den BVB, war zuvor seit vergangenen Sommer aufgrund einer Hodenkrebserkrankung ausgefallen. Ein Tor und eine Vorlage stehen seitdem in insgesamt elf Pflichtspielen zu Buche.

