Bereitet Neymar seinen Abgang vor?

Neymar möchte offenbar nach wie vor zum FC Barcelona zurückkehren. „Neymar bereitet seinen Abgang vor“, titelt die katalanische Sportzeitung ‚Sport‘ am heutigen Sonntag in ihrer Print-Ausgabe. Paris St. Germain nehme demnach an, dass ein Transfer des 28-Jährigen unvermeidlich sei, und bereite deshalb seinerseits einen Verkauf vor.

Die Erfahrungen aus dem vergangenen Sommer haben jedoch gezeigt, dass doch alles ganz anders kommen könnte. Schon damals wollte Neymar unbedingt PSG in Richtung Barcelona verlassen, bekam schlussendlich seinen Willen aber nicht. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2022.