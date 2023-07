Lukaku-Entscheidung bis Donnerstag?

Für welchen Verein Mittelstürmer Romelu Lukaku (30) in der kommenden Saison auf Torejagd geht, könnte sich zeitnah entscheiden. Laut dem ‚Corriero dello Sport‘ will Juventus Turin bis spätestens Donnerstag Köpfe mit Nägeln machen, da die Alte Dame am darauffolgenden Tag mit der US-Tour startet. Dem Vernehmen nach bieten die Italiener dem FC Chelsea 40 Millionen Euro für den bulligen Linksfuß.

Bei der Verpflichtung hängt jedoch alles von Dusan Vlahovic ab: Der 23-jährige Serbe befindet sich im Anflug auf Paris St. Germain und soll bis zu 70 Millionen Euro in die Kassen des italienischen Rekordmeisters spülen. Kommt der Deal allerdings nicht zustande, sieht Juve von einem Lukaku-Transfer ab.

