Inter: Bisseck vor Startelf-Debüt

Sommer-Neuzugang Yann Aurel Bisseck bietet sich bei Inter Mailand eine große Chance. Mehrere italienischen Medien berichten übereinstimmend, dass der 22-jährige Innenverteidiger aus Deutschland als Ersatz für den am Knie verletzten Benjamin Pavard vor seinem Startelf-Debüt steht. Am heutigen Mittwoch (21 Uhr) trifft Inter in der Champions League auf RB Salzburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen kamen im Zuge der vermeintlich schlechten Perspektive bei den Nerazzurri bereits Leihwechsel-Gerüchte um Bisseck auf. Pavards Verletzung erhöht nun allerdings die Aussicht auf Spielminuten auf der rechten Position der Dreierkette. Rund eineinhalb Monate wird der Ex-Bayern-Profi seinem neuen Arbeitgeber fehlen.