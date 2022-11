Italiens Top-Stars sind kaputt | Baby-Barça soll es richten

Zwei dicke Pechvögel

Die ‚Gazetta dello Sport‘ ist für ihre provokanten Überschriften bekannt. Am heutigen Dienstag prangen die Visagen von Paul Pogba (29) und Romelu Lukaku (29) auf dem rosa Papier. Der Grund ist so simpel wie bitter: Die beiden Stars der Serie A sind verletzt. Pogba hatte sich unmittelbar nach der Bekanntgabe seiner Rückkehr zu Juventus Turin eine Meniskusverletzung zugezogen und bestritt noch keine Partie für die Alte Dame. Ein Rückschlag in der Reha besiegelte nun sein WM-Aus für Frankreich. Lukaku hingegen konnte für Inter Mailand immerhin einige wenige Einsätze absolvieren und ein Tor beisteuern. Doch auch der Belgier fällt nun mit einer Blessur am linken Oberschenkel aus und wird zumindest mal die heutige Champions League-Partie gegen den FC Bayern verpassen (21 Uhr). Der ‚Corriere dello Sport‘ nennt das Unterfangen WM-Teilnahme einen „Wettlauf gegen die Zeit“. Die beiden sommerlichen Serie A-Rückkehrer sind also weiterhin vom Pech verfolgt.

Jugend forscht in Barcelona

Das Champions League-Aus des FC Barcelona ist bereits besiegelt. Die Katalanen müssen wieder in der Europa League ran und somit im letzten Gruppenspiel um nichts mehr kämpfen. Gegen Viktoria Pilsen (heute, 21 Uhr) schickt Xavi daher einige Jugendspieler ins Rennen. Barça will sich natürlich trotzdem nicht unrühmlich aus der Königsklasse verabschieden und spielt auf Sieg. Dennoch dämpft der Blaugrana-Coach die Erwartungen: „Die Schritte, die wir gehen, sind kleiner als erwartet“, so der Ex-Profi. Eine Kampfansage hat der Spanier dennoch parat: „Im Jahr 2023 wird es Titel geben“. Die Zeitung ‚Sport‘ widmet der ganzen Thematik ihr Titelblatt. „Baby-Barça in der Champions-League“ ist dort in Großbuchstaben zu lesen. Namentlich werden Sommerneuzugang Pablo Torre (19) und Ersatzkeeper Iñaki Peña (23) genannt. Das Eigengewächs soll nun seine Chance zwischen den Pfosten erhalten. Außerdem spricht das Blatt von fünf weiteren Spielern aus der zweiten Mannschaft, die im Kader stehen werden.

Die Roma feiert „Hallowin“

José Mourinho und seine AS Rom sind auf Erfolgskurs. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen Hellas Verona stehen die Römer auf einem Champions League-Rang und begeistern mit ihrer Spielweise. Der exzentrische Portugiese setzt vor allem auf junge Spieler und wird bisher nicht enttäuscht. Auch gestern traf mit Cristian Volpato ein 18-Jähriger zum zwischenzeitlichen 2:1. Der Mittelfeld-Youngster lieferte zudem eine Vorlage. Der ‚Corriere dello Sport‘ hat eine treffende Beschreibung parat: „Volpato, das besondere Baby, bringt die Roma nach oben.“ „Mit Instinkt und Rationalität“ haben die Hauptstädter Verona bezwungen. Mourinho scheint seine ganz persönliche Erfolgsformel gefunden zu haben, um die Roma zurück an die Spitze zu führen. Sommerneuzugang Paolo Dybala (27) war dabei ein wichtiges Puzzlestück. Der Argentinier belebt die Offensive und trifft bisher verlässlich (acht Spiele, fünf Tore).