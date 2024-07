Überraschung: Topklub-Interesse an Hack

Borussia Mönchengladbach schrammte in der vergangenen Saison nur knapp an einem absoluten Fiasko namens Abstieg vorbei. Doch Flügelstürmer Robin Hack spielte in der Rückrunde groß auf und hatte mit seinen Treffern maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Fohlen. Nun könnte der Abschied des Torgaranten bevorstehen. Ein Topklub hat den 25-Jährigen im Visier.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht der gebürtige Pforzheimer weit oben auf der Wunschliste von Juventus Turin. Der italienische Rekordmeister sucht weiter nach Verstärkungen für seine Offensive und ist daher scharf auf den Dribbler, der in der vergangenen Rückrunde zehn Treffer für den Klub vom Niederrhein erzielte.

Gladbach benötigt Einnahmen

Die Gladbacher befinden sich noch immer im Umbruch, aktuell stocken aber die Transfers. Der Klub muss zunächst Einnahmen generieren, doch weder für Nico Elvedi (27) noch für Manu Koné (23) haben sich bisher Interessenten gemeldet. Hack soll laut dem Fachmagazin eigentlich gehalten werden, bei einer Ablöseforderung über acht Millionen hätte Gladbach dem Bericht zufolge allerdings kaum eine Wahl, um finanziell handlungsfähig zu bleiben. Getreu dem Credo: Marktwerte aufbauen und Transfer-Überschüsse erzielen.

Hack war erst vor einem Jahr für eine Million Euro von Arminia Bielefeld zu den Fohlen gewechselt. Dort entwickelte sich der Rechtsfuß in der vergangenen Saison vom Reservisten zum Stammspieler und Leistungsträger. Neben Juve ist laut ‚Sport Bild‘ auch der VfB Stuttgart an Hack interessiert. Bei den Schwaben könnte er Chris Führich (26) oder Silas Katompa-Mvumpa (25) ersetzen, die ihrerseits umworben werden.