Koeman hofft auf Dembélé-Unterschrift

Ronald Koeman lässt keinen Zweifel aufkommen, dass er gerne auch in den kommenden Jahren auf Ousmane Dembélé zählen würde. „Das Wichtigste ist, dass Ousmane bei uns bleibt“, so der Coach der FC Barcelona auf der heutigen Pressekonferenz. Das Arbeitspapier des Flügelstürmers läuft zum Saisonende aus.

Ob Dembélé verlängert, ist ungewiss. Einige Interessenten sollen schon angeklopft haben. „Eine andere Sache ist es, wenn er nicht verlängern will. Als Verein müssen wir darüber sprechen, wie wir am besten damit umgehen würden. Aber bislang war das noch kein Thema“, so Koeman, der in diesem Fall wohl eine Trennung im Januar nicht ausschließen würde.