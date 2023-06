Augsburg heiß auf Nachwuchsstürmer – namhafte Konkurrenz

Der FC Augsburg, der Hamburger SV und Hertha BSC haben Zan Vipotnik ins Visier genommen. Das berichtet ‚Sky‘. Dem Bezahlsender zufolge träumt der 21-Jährige von einem Engagement in der Bundesliga. Der Rechtsfuß strebe einen Wechsel in diesem Sommer an.

Konkurrenz drohe den deutschen Klubs von Celtic Glasgow, Girondins Bordeaux, Betis Sevilla, Twente Enschede, Feyenoord Rotterdam, dem FC Empoli, US Lecce und dem FC Brügge. Die Scouts der aufgelisteten Vereinen haben den slowenischen Neu-Nationalspieler laut dem Pay-TV-Sender vor Ort unter die Lupe genommen.

Noch ist Vipotnik an den slowenischen Rekordmeister NK Maribor gebunden. Dort steht er bis Ende Mai 2024 unter Vertrag. In der Vergangenheit wurden auch die TSG Hoffenheim, der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach mit dem Offensiv-Talent in Verbindung gebracht.