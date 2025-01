Zweifel an Heekeren: Schalke will Top-Torhüter holen

Auch in diesem Winter hat Kaderplaner Ben Manga beim FC Schalke 04 einiges zu tun. Ein wiederkehrendes Thema ist dabei die Torhüterposition. Das Duell zwischen Justin Heekeren (24) und dem eigentlich als Nummer eins geholten Ron-Thorben Hoffmann (25) zog sich über weite Teile der Hinrunde und wurde unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen noch einmal neu ausgefochten. In beiden Fällen ging Heekeren als Sieger hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus diesem Grund möchte Hoffmann den Verein wieder verlassen und zu Ex-Klub Eintracht Braunschweig zurückkehren. Dieser Wechsel hakt jedoch an verschiedenen Faktoren, wie die ‚WAZ‘ berichtet. Hauptgrund ist der fehlende Nachfolger. Laut der Regionalzeitung gibt es derzeit noch ein Verkaufsveto von Coach van Wonderen, der im Trainingslager in Belek klarstellte: „Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir zwei sehr gute Torhüter haben, deren Leistungen sehr nah beieinander liegen. Justin hat aktuell einen Vorteil, aber es gibt einen Konkurrenzkampf. Ich will den Kader, den ich habe, behalten.“

Kampf um die Nummer eins wieder eröffnet

Um diesen zu gewährleisten, sucht Manga laut der ‚WAZ‘ einen Torhüter „aus einem oberen Regal“. Der neue Mann soll ein Niveau haben wie beispielsweise Marius Müller (31), der die Knappen im Sommer in Richtung VfL Wolfsburg verließ. Eine Rückholaktion sei allerdings kein Thema. Auch das Thema Ralf Fährmann (36) bleibt geschlossen. Stattdessen soll ein anderer Top-Torhüter kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser soll jedoch nicht als klare Nummer zwei kommen, denn laut ‚WAZ‘ soll es in der königsblauen Führung Zweifel an Heekeren geben, der in der Hinrunde zwar den Kampf um das Schalker Tor gewann, aber auch mehrfach patzte. Sie schätzen demzufolge zwar die große Identifikation des 24-Jährigen mit dem Verein sowie dessen Stärken im Aufbauspiel und sein Selbstbewusstsein. Sie sind sich aber nicht sicher, ob es Heekeren in der Rückrunde gelingt, konstant zu bleiben.

Schalke siebt weiter aus

Namen präsentiert die Regionalzeitung nicht. Laut ‚Sky‘ ist der Hoffmann-Abgang allerdings nur noch eine Frage der Zeit, da Schalke bereits einen Nachfolger in der Hinterhand habe. Dessen Transfer sei allerdings noch nicht spruchreif.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch abseits der Torhüterposition wird es ein geschäftiges Transferfenster für den Zweitligisten. Lino Tempelmann (25, Eintracht Braunschweig/Leihe) und Steve Noode (19, SCR Altach/Leihe) sind schon weg. Ibrahima Cissé (23) und Dominick Drexler (34) sind angeblich bereits auf dem Sprung. Für Stürmer Bryan Lasme (25/dauerhafter Abschied) und Verteidiger Martin Wasinski (20/Leihe geplant) werden noch neue Klubs gesucht.