Sieben Schalke-Abgänge in Arbeit

Ben Manga steht in diesem Januar beim FC Schalke 04 noch eine Menge Arbeit ins Haus. Verschiedenen Berichten zufolge arbeitet der Kaderplaner gerade an bis zu sieben Abgängen von Spielern, die in der Gunst von Trainer Kees van Wonderen nicht weit oben stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lino Tempelmann (25) schließt sich Eintracht Braunschweig aller Voraussicht nach auf Leihbasis an, Keeper Thorben Hoffmann (25) könnte selbiges Ziel anvisieren. Steve Noode (19) absolviert ein Probetraining beim SCR Altach in Österreich und soll möglichst dort bleiben. Für Störenfried Ibrahima Cissé (23) liegen laut der ‚Bild‘ erste Anfragen vor und Dominick Drexler (34) wird beim VfL Osnabrück gehandelt. Für Stürmer Bryan Lasme (25/dauerhafter Abschied) und Verteidiger Martin Wasinski (20/Leihe geplant) werden noch neue Klubs gesucht.