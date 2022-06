Chelsea will Balde

Álex Balde weckt starkes Interesse beim FC Chelsea. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ haben die Blues den 18-jährigen Linksverteidiger als Nachfolger für Marcos Alonso auserkoren und auch schon Kontakt zu Baldes Berater Jorge Mendes hergestellt. Auf Balde hat Chelsea schon seit längerem ein Auge geworfen und war im vergangenen Jahr am Abwehrtalent interessiert.

An Barça ist der spanische U19-Nationalspieler noch bis 2024 gebunden. Bei den Katalanen kommt der flinke Linksfuß vorrangig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, absolvierte aber auch sieben Einsätze für die Profis in der abgelaufenen Spielzeit.