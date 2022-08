Torino leiht Miranchuk

Aleksey Miranchuk bleibt in der Serie A, läuft ab sofort aber in anderen Farben auf. Per Leihe schließt sich der Mittelfeldspieler von Atalanta Bergamo nun dem FC Turin an. Torino sicherte sich allerdings auch eine Kaufoption für den 26-jährigen Russen.

Unter der Anzeige geht's weiter