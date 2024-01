St. Pauli holt Kemlein

Aljoscha Kemlein (19) wechselt leihweise in die 2. Bundesliga. Für den Mittelfeldspieler von Union Berlin geht es bis Saisonende beim Tabellenzweiten FC St. Pauli weiter. Im Union-Trikot sammelte Kemlein in dieser Saison drei Kurzeinsätze bei den Profis.

Paulis Sportchef Andreas Bornemann betont: „Trotz seines noch jungen Alters ist Aljoscha schon sehr weit in seiner fußballerischen Entwicklung. Deswegen trauen wir ihm zu, schnell eine Alternative für die Position im zentralen Mittelfeld zu sein.“ Trainer Fabian Hürzeler ergänzt: „Aljoscha bringt alles mit, was wir uns für die zentrale Position vor der Abwehr wünschen. Er ist clever in der Zweikampfführung und weiß seinen Körper einzusetzen.“