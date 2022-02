Köln wirbt intensiv um Petersen

Der 1. FC Köln bekundet konkretes Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung von Nils Petersen. Nach Informationen von ‚Sky‘ wollen die Domstädter den Stürmer gerne im Sommer verpflichten. Petersens Vertrag beim SC Freiburg läuft am Saisonende aus.

Laut ‚Sky‘ ist insbesondere FC-Trainer Steffen Baumgart die treibende Kraft hinter den Kölner Bemühungen. In den vergangenen Wochen sollen regelmäßige Gespräche stattgefunden haben, Baumgart habe von Petersens Qualitäten geschwärmt und sein Interesse untermauert.

Freiburg hofft noch

Auch Freiburg befindet sich mit dem 33-Jährigen seit geraumer Zeit im Austausch, ein Angebot für einen neuen Einjahresvertrag soll vorliegen. Für Freiburg stürmt Petersen seit mittlerweile sieben Jahren, schoss in 225 Partien 97 Tore.

Seine Zukunft ließ er zuletzt offen: „Heute plant man so, in zwei Wochen plant man wieder anders. […] Der Verein würde mir wohl keine Steine in den Weg legen, wenn ich mich verändern wollen würde. Wahrscheinlich würde er mir auch einen neuen Vertrag anbieten, wenn ich sage, dass ich nochmal angreifen will.“