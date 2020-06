Sousa bestätigt Gespräche mit dem BVB

Paulo Sousa hat bestätigt, dass er 2017 in Kontakt mit Borussia Dortmund stand. Dort war der 49-jährige Portugiese zwischenzeitlich ein Kandidat für die Nachfolge von Trainer Thomas Tuchel. „Das stimmt, es gab Gespräche mit dem BVB, aber es wurde nie konkret“, erklärt Sousa im Interview mit dem ‚kicker‘.

Generell kann sich der heutige Coach von Girondins Bordeaux gut vorstellen, künftig einmal in der Bundesliga zu arbeiten: „Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie professionell Spieler und Vereine in Deutschland arbeiten, und auch wie sich der Fußball im Land entwickelt hat, gefällt mir. Trainer in der Bundesliga zu sein, ist noch ein Ziel in meiner Karriere.“ 1997 hatte Sousa als Spieler mit dem BVB den Champions League-Titel gewonnen.