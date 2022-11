Pep pfeift auf Katar | „Maradonapoli“ auf Rekordjagd

Pep schaltet auf stur

Schonen für die WM? Nicht mit Manchester Citys Trainer Pep Guardiola. Der hat überhaupt keine Lust, seinen Topspielern einen Einsatz gegen den FC Brentford am heutigen Samstag (13:30 Uhr) zu ersparen. „Ich habe diesbezüglich keine Anrufe (der Verbände, Anm. d. Red.) erhalten. Es besteht auch keine Notwendigkeit, mich anzurufen“, so Peps deutliche Ansage. „Die Welt muss warten“, titelt der ‚Daily Express‘ entsprechend.

Nummer elf für Napoli?

Die SSC Neapel ist aktuell das Maß aller Dinge in Italien. „Maradonapoli“, wie die Azzurri auf der heutigen Titelseite des ‚Corriere dello Sport‘ in Erinnerung an alte Glanzzeiten genannt werden, befindet sich im Rekord-Modus. Gegen Udinese Calcio soll heute (15 Uhr) am 15. Spieltag der elfte Liga-Sieg in Folge her. Das gelang noch keiner Mannschaft auf dem Stiefel.

Spanier heiß wie Frittenfett

Die spanische Nationalmannschaft zählt wie bei jedem Großturnier zum Favoritenkreis auf den WM-Titel. Mit einer stark besetzten Mannschaft und voller Selbstvertrauen reist die Selección nach Katar. Auch die heimische Presse ist guter Dinge. „Auf in den Krieg“, zeigt sich vor allem die ‚as‘ angriffslustig. Ob es solche geschmacklosen Schlagzeilen in diesen Zeiten braucht, ist mehr als fraglich.