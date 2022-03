Bericht: Werner plant Chelsea-Abschied

Einen eher seltenen Glücksmoment erlebte Timo Werner am Samstag beim Länderspiel gegen Israel. In bester Torjäger-Manier versenkte der 26-Jährige eine Freistoßhereingabe von Ilkay Gündogan in der kurzen Ecke. Fußball könnte so schön sein, wenn man seinen Beruf denn regelmäßig ausüben dürfte.

Und genau diese Möglichkeit hat Werner beim FC Chelsea seit geraumer Zeit nicht. Acht Startelfeinsätze in der Liga lautet die magere Bilanz des schnellen Offensivmanns. Gemessen an seinen eigenen Ansprüchen und den einst nach Leipzig geflossenen 53 Millionen Euro Ablöse ist das deutlich zu wenig.

Nach Informationen von ‚Sport1‘ „plant der Angreifer mit seinem Berater Volker Struth bereits seinen Abschied“ vom FC Chelsea. Sowohl der Verein selbst als auch Thomas Tuchel würden Werner bei einem Angebot jenseits der 40-Millionen-Marke keine Steine in den Weg legen, heißt es weiter.

Transfersperre & Kontakt zum BVB

Allerdings dürfen die Blues aufgrund der Sperre gegen den russischen Besitzer Roman Abramovich momentan weder Vertrags- noch Transfergespräche führen. An dieser Stelle müsste also noch eine Lösung gefunden werden.

Der aktuelle Status hält Werner-Berater Struth laut ‚Sport1‘ aber nicht davon ab, Gespräche mit potenziellen Interessenten zu führen. Unter diesen ist nach wie vor auch Borussia Dortmund. Für einen Wechsel zum BVB müsste Werner allerdings deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Und auch jene oben genannten 40 Millionen dürften den Schwarz-Gelben zu teuer sein.