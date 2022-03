Haaland-Nachfolge: BVB denkt an Werner

Nach dem feststehenden Wechsel von Niklas Süle (26) könnte Borussia Dortmund im Sommer einen weiteren DFB-Nationalspieler in den Signal Iduna Park lotsen. Wie ‚Sky‘ berichtet, denken die Schwarz-Gelben über die Verpflichtung von Timo Werner nach.

Unter der Anzeige geht's weiter

In konkrete Verhandlungen mit dem FC Chelsea ist der BVB dem Bezahlsender zufolge noch nicht getreten. Mit Werners Berater Volker Struth stand der Bundesligist jedoch vor nicht allzu langer Zeit im Austausch, als der ablösefreie Wechsel von Süle eingefädelt wurde, der ebenfalls von Struth vertreten wird.

Viele Fragezeichen

Finanziell steht die Borussia jedoch vor etlichen Unbekannten. Vor zwei Jahren überwies Chelsea 53 Millionen Euro für Werner an RB Leipzig. An der Stamford Bridge ist der Angreifer noch bis 2025 vertraglich gebunden. Dementsprechend hoch könnte eine Ablöse ausfallen.

Mit kolportierten 16 Millionen Euro Jahresgehalt würde Werner zudem das Gehaltsgefüge beim BVB sprengen. Dazu kommt: In sportlicher Hinsicht kommt die Torquote des ehemaligen Leipzigers mit sechs Treffern in 23 Einsätzen kaum an die Fabelquote von Haaland heran.

Bei Alternativkandidat Karim Adeyemi (20) von RB Salzburg stehen zwischen 35 und 45 Millionen Euro Ablöse im Raum – kaum vorstellbar, dass Werner günstiger zu haben ist.