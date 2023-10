Bayern-Pläne: Eine Priorität namens Sané

Konkrete Gespräche über eine Vertragsverlängerung hat es mit Leroy Sané noch nicht gegeben. Genau wie bei Joshua Kimmich (28) und Alphonso Davies (22) läuft auch Sanés Arbeitspapier 2025 aus. Die Zeit drängt also, zumal andere Topklubs die Situation des Trios genau beobachten.

In Sachen Sané wollen die Bayern nicht mehr allzu viel Zeit verlieren. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen Gespräche über eine Vertragsverlängerung in den nächsten Wochen und Monaten geführt werden. Die Zukunft des formstarken Tempodribblers sei eine der Prioritäten für die nächste Zeit. Und Sané ist offenbar nicht abgeneigt. Der Linsfuß fühlt sich laut Romano wohl in München und bei den Bayern.

Eins ist aber klar: Billig wird dieser Deal nicht. Sané präsentiert sich aktuell stark wie nie im Dress des Rekordmeisters. Und es geht im Alter von 27 Jahren um den wohl dicksten Vertrag seines Lebens. Weitere Zeit sollte der FC Bayern darum nicht verlieren, denn die Konkurrenz schläft nicht. Und mit jedem Interessenten wird es noch teurer.