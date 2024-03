Wolfsburg bindet Gerhardt

Der VfL Wolfsburg und Yannick Gerhardt werden weiterhin zusammenarbeiten. Wie die Niedersachen offiziell vermelden, verlängert der 30-Jährige seinen ursprünglich noch bis 2025 gültigen Vertrag. Über die neue Laufzeit machen die Wölfe keine Angaben.

„Ich habe beim VfL bislang unheimlich spannende und intensive Jahre verlebt, dennoch ist mein Weg hier noch lange nicht zu Ende. Es versteht sich von selbst, dass ich mich in Wolfsburg unheimlich wohlfühle. Und gerade jetzt, in sportlich unruhigen Zeiten, fühlt es sich toll an, dieses Zeichen setzen zu können. Ich freue mich riesig, auch in Zukunft Teil dieses Teams zu sein“, so Gerhardt.