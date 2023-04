Bericht: Ajax will Dortmunds Sturm-Juwel Rijkhoff zurück

Im Januar 2021 war Julian Rijkhoff von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gewechselt. Der mittlerweile 18-Jährige kam als Nachwuchshoffnung für den Sturm, die beim BVB behutsam an das Niveau der Bundesliga herangeführt werden sollte. Bislang ist der niederländische U18-Nationalspieler voll auf Kurs.

In der U19 des BVB ist Rijkhoff gesetzt und präsentiert sich extrem treffsicher. Wettbewerbsübergreifend stehen in dieser Saison 25 Tore und sechs Vorlagen in 27 Spielen zu Buche. Im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegen Hertha BSC (4:0) erzielte er alle vier Tore seiner Mannschaft.

Ajax nimmt Kontakt auf

Kein Wunder also, dass Ajax dem Rechtsfuß hinterhertrauert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Amsterdamer ihren Ex-Spieler „unbedingt zurück“. Es sei bereits zu einer Kontaktaufnahme zwischen Spieler- und Vereinsseite gekommen.

Allzu große Sorgen muss sich der BVB um einen sommerlichen Abschied von Rijkhoff aber offenbar nicht machen. Dem Bericht zufolge ist es nach wie vor der Plan des 18-Jährigen, sich in Dortmund durchzusetzen. Das heißt aber wohl auch: Die Schwarz-Gelben müssen dem Sturmtalent eine klare Perspektive aufzeigen. Denn bislang kam Rijkhoff noch nicht für die Profis zum Einsatz.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagt zu der Thematik: „Wir verfolgen seine Entwicklung unabhängig von dieser Partie (dem 4:0 gegen Hertha, Anm. d. Red.) sehr genau, sind im engen Austausch mit ihm sowie seinem Berater und werden uns im Sommer gemeinsam Gedanken darüber machen, was für seine Entwicklung am sinnvollsten ist. Denn man sollte nicht vergessen: Julian gehört immer noch zum Jungjahrgang der U19.“