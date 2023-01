TSG zieht zwei Talente in den Profi-Kader

Bei der TSG Hoffenheim rücken zwei Talente in den Profikader. Wie der Verein offiziell bestätigt, werden die Nachwuchstalente Umut Tohumcu (18) und Justin Che (19) ab sofort für die erste Mannschaft auflaufen. „Umut und Justin haben in der U23 und nicht zuletzt in der Wintervorbereitung sowie im Trainingslager bei uns durch konstant gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und sich diesen Schritt absolut verdient“, sagt Trainer André Breitenreiter.

Beide konnten bereits in der vergangenen Saison ihr Bundesligadebüt für die TSG feiern. Che fühlt sich auf der Rechtsverteidiger-Position zu Hause, während Tohumcu im zentralen Mittelfeld agiert. Allgemein zeigt sich Breitenreiter mit der Nachwuchsarbeit seines Vereins zufrieden: „Wir haben die Augen für derartige Entwicklungen immer offen. Für mich ist es umso erfreulicher, da hier die Philosophie der TSG, die auch meiner eigenen als Trainer entspricht, mit Leben erfüllt wird.“

