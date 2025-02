Selke & HSV wollen sich annähern

Im Rahmen der laufenden Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Davie Selke beim Hamburger SV hat Stefan Kuntz Stellung bezogen. Gegenüber ‚Sky‘ bestätigt der Vorstandschef, dass man mit dem 30-jährigen Torjäger in „guten Gesprächen“ sei. Da Spieler und Verein in einer anderen Situation sind als bei der Übereinkunft im vergangenen Sommer, gebe es „ganz viele Parameter“, über die gesprochen werde. Dazu gehören auch Gehalt und Laufzeit, so Kuntz.

„Wir reden da jetzt einfach ganz in Ruhe drüber, um zu sehen, ob man sich Stück für Stück annähern kann“, führt der HSV-Funktionär aus. Selkes aktueller Kontrakt läuft noch bis zum Sommer, beide Seiten zeigen aber schon seit längerem Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit – jedoch zu angepassten Konditionen. In der laufenden Spielzeit erzielte Selke schon 14 Tore in 21 Ligaspielen für die Rothosen.