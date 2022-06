Zwei Bundesligisten in Reichweite bei Vagnoman

Nach vier Spielzeiten bei den Profis zeichnet sich am Horizont ein Abschied von Josha Vagnoman vom Hamburger SV immer konkreter ab. Der 21-jährige Rechtsverteidiger will nach dem verpassten Aufstieg seinen nächsten Entwicklungsschritt in der Bundesliga gehen, der HSV für sein bis 2024 gebundenes Eigengewächs eine ordentliche Ablöse einspielen.

Berichten der ‚Bild‘ zufolge sind zwei Vereine bereit, die aufgerufene Ablösesumme von rund sechs bis acht Millionen Euro für den deutschen U21-Nationalspieler zu zahlen. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ haben namentlich die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg ihre Visitenkarte beim Vagnoman-Umfeld abgegeben.

Vagnoman debütierte in der Saison 2017/18 für den HSV und kann mittlerweile auf 72 Einsätze für die Hanseaten zurückblicken. In der abgelaufenen Spielzeit verpasste der gebürtige Hamburger einen Großteil der Saison wegen eines Sehnenrisses. Am Ende standen für den dynamischen Rechtsfuß dennoch 17 Pflichtspieleinsätze sowie zwei Treffer und zwei Assists zu Buche.