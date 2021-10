Der „lächerliche“ Rüdiger | Pogba versetzt „Millionen in Ehrfurcht“

Ganz nach seinem Vater

Lange Zeit schien es so, als könnte Rumänien im gestrigen WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland für eine Sensation sorgen. Bereits in der neunten Spielminute setzte Ianis Hagi (22) zu einem tollen Solo am deutschen Strafraum an, welches das rumänische Medium ‚Digi24‘ „ganz an seinen Vater“ (Gheorghe Hagi, u.a. Real Madrid und FC Barcelona, Anm. d. Red.) erinnert und versenkte den Ball schließlich unhaltbar zur Führung im Netz. Gerade Antonio Rüdiger (28), der obendrein noch einen Tunnel kassierte, „wurde lächerlich gemacht“ hält die rumänische Zeitung ‚Pro Sport‘ fest. Kaufen kann sich Rumänien nach der späten 1:2-Niederlage dennoch nichts. Mit nun Platz vier in der WM-Qualifikationsgruppe J und acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Deutschland wurden die Rumänen gestern Abend „endgültig besiegt“, weiß ‚Digi24‘.

Ballon d’Or: Es wird heiß

Am 29. November ist es wieder so weit und das französische Magazin ‚France Football‘ kürt den besten Fußballer des Jahres. Mit dabei auf der jetzt noch 30 Spieler umfassenden Nominierten-Liste ist auch Karim Benzema. „Seit ich klein war, habe ich den Traum, den Ballon d'Or zu gewinnen“, erzählt der 33-Jährige gegenüber der ‚as‘. Den Sieg habe er „schon in seinem Kopf“.

Ebenfalls Chancen ausrechnen darf sich Chelseas Jorginho (29), der „mit dem Gewinn der Champions League und der Europameisterschaft wesentliche Voraussetzungen mitbringt“, wie der ‚Corriere dello Sport‘ erklärt. Die Auszeichnung als bester U21-Spieler wird in diesem Jahr derweil nur über „Top-Favorit“ Pedri vom FC Barcelona gehen, ist sich die spanische ‚Sport‘ sicher. Ende November wissen wir mehr.

„Pogba, dein Ernst?“

Ein Interview am Rande des Nation League-Halbfinals zwischen Frankreich und Belgien (3:2) nutzte Paul Pogba, um Gerüchte um einen Wechsel zurück zu Juventus Turin zu entfachen. Ein Traum, vieler Juve-Fans. „Pogba, ist das dein Ernst?“, fragt die ‚Tuttosport‘ deshalb sehnsüchtig. „Millionen von Fans“, hält die Sportzeitung fest, „wurden von der Aussage in Ehrfurcht versetzt“. Zu früh freuen sollte man sich allerdings nicht, eine Verlängerung des 28-Jährigen bei Manchester United gilt nach wie vor als wahrscheinlicher.