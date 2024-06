Real-Wechsel: Mbappés erste Worte

Kylian Mbappé hat sich nach der offiziellen Verkündung seines Transfers zu Real Madrid zu Wort gemeldet. „Ein Traum wird wahr. Ich bin so glücklich und stolz, dem Klub meiner Träume beizutreten“, teilte der 25-jährige Franzose am Montagabend auf X mit. Mbappé weiter: „Niemand kann verstehen, wie aufgeregt ich im Moment bin. Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen, Madridistas, und danke für eure unglaubliche Unterstützung. Hala Madrid!“

Mbappé, der bei Real bis 2029 unterschrieben hat, wechselt ablösefrei in die spanische Hauptstadt, sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft Ende des Monats aus. PSG hatte für den Offensivspieler einst 180 Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco hingeblättert.