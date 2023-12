Wolfsburg: Schäfer stellt sich hinter Kovac

Der VfL Wolfsburg ist bemüht, jegliche Diskussion um Trainer Niko Kovac im Keim zu ersticken. „Es gibt keine Trainerdiskussion“, teilt Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ mit und führt aus: „Niko ist ruhig und sachlich in der Analyse. Es gibt ein paar Themen, die wir abstellen müssen, die wir schleunigst besser machen müssen. Aber diese Punkte gehen wir gemeinsam an.“

Die anhaltende Negativspirale konnten die Wölfe auch beim Pokalauftritt am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach nicht durchbrechen. Erst in der 120. Minute erzielte der eingewechselte Manu Koné den Siegtreffer für die Fohlen. Für Wolfsburg war es die sechste Niederlage in den vergangenen neun Spielen. Einzige Lichtblicke waren die beiden Siege in der Bundesliga (2:1) und im DFB-Pokal (1:0) gegen RB Leipzig.