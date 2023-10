Ducksch spricht über BVB-Gerüchte

Eine mögliche Rückkehr von Marvin Ducksch zu Borussia Dortmund war im Sommer nicht allzu konkret. Der Stürmer sagt im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Es gab keinen ernsten Kontakt.“ Statt zum BVB zu wechseln, verlängerte Ducksch im Juli dann bis 2026 bei Werder Bremen. In acht Pflichtspielen der neuen Saison war der 29-Jährige an sechs Treffern beteiligt (drei Tore, drei Assists).

Über eine potenziell spätere Rückkehr nach Dortmund, wo er in der Jugend und achtmal für die Profis spielte, sagt Ducksch: „Ich will mich jetzt auf meine Jungs in Bremen und auf meine Leistungen konzentrieren. Aber man weiß im Fußball nie, wohin der Weg führen kann. Niclas Füllkrug hat gezeigt, dass auch spät noch eine Tür aufgehen kann.“ Ex-Teamkollege Füllkrug (30) wechselte im Sommer für 13 Millionen Euro zum BVB.