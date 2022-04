Märchenhaftes Profi-Debüt: Rothes Riesenchance beim BVB

Diesen Kopfball hätte selbst ein Erling Haaland nicht besser setzen können. Wie Tom Rothe die kurzgetretene Ecke von Julian Brandt zum zwischenzeitlichen 1:0 für Borussia Dortmund ins lange Ecke verwandelte, konnte sich wirklich sehen lassen. Tor beim Bundesliga-Debüt im Signal Iduna Park – der 17-Jährige muss sich vorgekommen sein wie im Märchen.

Danken konnte Rothe dabei nicht nur dem an diesem Nachmittag desolatem Abwehrverhalten des VfL Wolfsburg, sondern auch Mutter Natur. 1,92 Meter sind ein beachtliches Maß für einen Linksverteidiger. Cheftrainer Marco Rose bot den Youngster überraschend gegen die Wölfe auf, weil sowohl Raphaël Guerreiro (28) als auch Nico Schulz (29) mit Muskelverletzungen nicht zur Verfügung standen.

Prompt zahlte es Rothe mit dem ersten Tor der Partie zurück – der Auftakt einer Dortmunder Fünf-Treffer-Serie innerhalb von 14 Minuten gegen überforderte Gäste aus Niedersachsen, die am Ende mit 1:6 unter die Räder kamen. Nicht notwendig also, den jungen Abwehrmann wegen eines Treffers gegen diese Abwehr in den Himmel zu loben. Hoffnung macht Rothes Debüt aber trotzdem.

Was wird aus Guerreiro & Schulz?

Denn bekanntlich sind die Außenverteidiger-Positionen nicht unbedingt die Prunkstücke des Dortmunder Kaders. Guerreiro mag in Form ein Linksverteidiger von gehobener Güte sein, besitzt aber nur noch einen Vertrag bis 2023. Ersatzmann Schulz gibt seit seiner Ankunft im Sommer 2019 ein eher unglückliches Bild ab.

Vom deutschen Nationalspieler würde sich Dortmund bekanntlich gerne trennen. Und auch Guerreiros Verbleib über den kommenden Sommer hinaus ist nicht in Stein gemeißelt. Diese Gemengelage bietet Rothe eine Riesenchance. Sollte sich der Blondschopf weiter bewähren, kann er sich als neue, langfristige Alternative für hinten links positionieren.

Gefallen dürfte den BVB-Verantwortlichen vor allem Rothes Offensivdrang, der sich nicht nur im Tor gegen Wolfsburg widerspiegelt. Drei Tore und beachtliche elf Vorlagen steuerte der Teenager in 27 Partien in der Dortmunder U19 bei. Wenn er das mit versierter Abwehrarbeit kombinieren kann, winken noch viele weitere Einsätze als BVB-Profi.