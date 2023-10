Erstes Tor & Profi-Training: DFB-Talent Darvich bei Barça angekommen

Noah Darvich (17) war bis zum Sommer nur den wenigsten Fußballfans bekannt. Der offensive Mittelfeldspieler genoss seine sportliche Ausbildung bis August in der hochangesehenen Jugendabteilung des SC Freiburg. Dann folgte der plötzliche Wechsel zum FC Barcelona. Zumindest auf dem Papier hat Darvich mehrere Sprossen auf der Karriereleiter übersprungen.

Die Katalanen haben sich die Dienste des Toptalents 2,5 Millionen Euro kosten lassen. Diese Summe kann durch Boni sogar noch auf fünf Millionen Euro ansteigen. Ein Ausrufezeichen, wenn man bedenkt, dass Darvich zum Zeitpunkt des Wechsels erst 16 Jahre alt war. Dass er das Potenzial besitzt, eines Tages im Camp Nou für die Blaugrana aufzulaufen, hatte er beim SC und in den deutschen U-Nationalmannschaften nachgewiesen.

Seit August trainiert Darvich in La Masia, der berühmten Akademie von Barça. Zudem gehört der Youngster immer wieder zu einer kleinen Gruppe an Talenten, die zum Training der Profis hochgezogen werden, wenn dort Mangel an Personal herrschte. So zuletzt auch während der Länderspielpause Mitte Oktober, wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtete.

Startschwierigkeiten vorprogrammiert

Ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Kultur und ein neuer Verein. Es ist logisch, dass ein Teenager bei einem internationalen Transfer etwas Zeit benötigt, um sich zu akklimatisieren. Das stellten spanische Medien auch bei Darvich fest. „Noah Darvich fällt die Umstellung nicht leicht“, zog die ‚Sport‘ ein erstes Zwischenfazit.

Dennoch ist Darvichs Start in Barcelona alles andere als ein Misserfolg. Der Linksfuß kommt vorwiegend in der zweiten Mannschaft von Barça in Spaniens dritter Liga zum Einsatz. Dort wollte ihm bislang noch kein Scorerpunkt in sechs Einsätzen – in allerdings nur 140 Spielminuten – gelingen. Mehr Spielpraxis erhält Darvich in der Youth League, in der er gestern gegen Shakthar Donetsk (2:0) eine Topleistung ablieferte und sein erstes Tor im Trikot des FC Barcelona erzielte.

Das Schaufenster Youth League hat Darvich dementsprechend genutzt, um sich für deutlich mehr Minuten im B-Team von Barça zu empfehlen. Auf der Tribüne beobachteten José Ramón Alexanko, Leiter der Nachwuchsabteilung, B-Team Coach Rafael Márquez und Sportdirektor Deco das Spiel der U19-Auswahl. Vielleicht haben die Verantwortlichen Cheftrainer Xavi im Anschluss eine Nachricht hinterlassen mit dem Hinweis, dass er künftig verstärkt ein Auge auf den talentierten Zehner werfen sollte.