Wolfsburg geht von Lacroix-Verbleib aus

Der umworbene Maxence Lacroix wird sein Trikot wohl auch in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg überstreifen. „Ich gehe davon aus, dass er weiter für uns spielen wird. Er kann in der Champions League in seiner Entwicklung bei uns noch einmal einen großen Schritt machen“, erklärt Sportchef Marcel Schäfer auf Nachfrage des ‚kicker‘.

Zuletzt bekundete RB Leipzig konkretes Interesse an dem 21-jährigen Lacroix, der auf eine bärenstarke Saison bei den Wölfen zurückblickt. Auch Borussia Dortmund hat den Franzosen auf dem Schirm. Dessen Arbeitspapier in Wolfsburg ist noch bis 2024 datiert und enthält in diesem Sommer keine Ausstiegsklausel.