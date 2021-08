Friedrich: Noch „keine Einigung“ mit Ekkelenkamp

Es könnte noch etwas Zeit vergehen, ehe Hertha BSC Neuzugang Jurgen Ekkelenkamp willkommen heißen kann. „Es gibt keine Einigung“, erklärte Sportdirektor Arne Friedrich auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern (Samstag, 18:30 Uhr). Die Berliner seien jedoch in „guten Gesprächen“ mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam.

Die niederländische Zeitung ‚AD‘ hatte am heutigen Donnerstagmorgen berichtet, dass Ekkelenkamp vor dem Wechsel zur Hertha steht. Neben dem Ajax-Talent wird voraussichtlich auch noch ein neuer Flügelstürmer nach Berlin wechseln. „Wir suchen, das ist klar“, bestätigte Friedrich, „aber es ist nicht einfach, denn auf der Position suchen viele Mannschaften – auch in dem Preissegment, in dem wir uns bewegen.“ Es sei noch „ein bisschen Geduld“ vonnöten, so der 42-Jährige.