HSV: Kapitän Schonlau fällt wieder aus

Der Hamburger SV muss den nächsten personellen Rückschlag hinnehmen. Wie der Klub bekanntgibt, hat sich Sebastian Schonlau einen Sehnen- und Faszieneinriss in der linken Wade zugezogen. ‚Sky‘ beziffert die Ausfallzeit auf fünf bis sechs Wochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Kapitän der Hanseaten ist es bereits die zweite Verletzung in dieser Saison. Weite Teile der Hinrunde verpasste Schonlau ebenfalls wegen einer Wadenblessur. In der laufenden Spielzeit stand der 29-jährige Innenverteidiger bislang lediglich viermal in der Zweitliga-Startelf.