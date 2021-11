BVB muss auf Wolf verzichten

Borussia Dortmund muss in nächster Zeit auf Marius Wolf verzichten. Wie die Schwarz-Gelben vermelden, fällt der Mann für die rechte Außenbahn mit einer Muskelverletzung bis auf Weiteres aus. Immerhin: Noch im November soll Wolf wieder einsatzfähig sein.

Der 26-Jährige zog sich die Blessur am gestrigen Mittwoch in der Champions League-Partie gegen Ajax Amsterdam (1:3) zu. In der 58. Spielminute musste Wolf vom Platz, für ihn kam Felix Passlack (23) in die Partie.